Mihail Podoljak, šef ukrajinskog pregovaračkog tima kaže kako Ukrajina od Europe nije dobila ono oružje koje je tražila, ali i da treba predugo da oružje stigne.

"Demokracija neće pobijediti ako budemo igrali ovu igru. Trebamo oružje. Ne za mjesec dana. Sada", poručio je.

1. Ukraine asks Europe for weapons.

2. Europeans support the call for their governments.

3. 🇪🇺 gives 🇺🇦 weapons, not the ones we asked for.

4. Weapons take too long to arrive

Democracy won’t win from playing this game. 🇺🇦 needs weapons. Not in a month. Now.