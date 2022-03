UŽIVO Ukrajina tvrdi da Rusi uništavaju skladišta hrane, teški napadi na Lavov

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 32. dan. Jučer je osobito teške napade pretrpio grad Lavov na zapadu zemlje. Situacija je i dalje teška i u Mariupolju, gradonačelnik je izjavio kako ljudi umiru od gladi i dehidracije. Ukrajinci tvrde da su Rusi počeli uništavati skladišta hrane i goriva u zemlji te da dovode nove vojne snage koje će im pomoći slomiti ukrajinski otpor i okupirati teritorij.

Ukrajinski ministri Dmitro Kuleba i Oleksij Reznikov jučer su u Poljskoj razgovarali s američkim predsjednikom Joeom Bidenom. On je iz Varšave poslao poruku kako “stojimo uz Ukrajinu”, ali i oštro upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Kremlj je na Bidenov govor u kojemu je rekao kako Putin više ne može ostati na vlasti odgovorio kako to može biti samo izbor naroda Ruske Federacije.

10:39 Ukrajinski ministar poljoprivrede: Iz dana u dan slabi izvoz žitarica

Novi ukrajinski ministar poljoprivrede Mykola Solskyi kaže da se sposobnost Ukrajine za izvoz žitarica pogoršava iz dana u dan i da se poboljšati može samo ako se rat s Rusijom završi.

Solskyi je rekao da bi Ukrajina u normalnim uvjetima izvozila od 4 do 5 milijuna tona žitarica mjesečno, dok sada uspijeva tek nekoliko stotina tisuća tona.

“Utjecaj na globalna tržišta je izravan, dramatičan i velik. I nastavlja se. Svakim danom situacija će biti sve teža”, kazao je.

10:27 Ukrajinska parlamentarka o ratnim zločinima protiv žena

Ukrajinska parlementarna zastupnica za Sky News govorila je o strašnim ratnim zločinima koje čine ruski vojnici.

“Postoji slučaj o kojem se u posljednje vrijeme vrlo naširoko raspravljalo jer je snimljen i proslijeđen Uredu glavnog tužitelja. Ne želimo ulaziti u detalje, ali to je prilično zastrašujuća scena. Civil je ubijen u svojoj kući u gradiću pored Kijeva. Njegova žena je bila… Žao mi je, ali moram reći. Silovana je nekoliko puta pred svojim maloljetnim djetetom. Neprihvatljivo je o tome govoriti u javnosti i zato što postoji puno više žrtava”, upozorila je zastupnica Maria Mezentseva.

10:06 Ukrajinci optužili ruske vojnike za korupciju

Ukrajinsko Ministarstvo obrane optužilo je vojnike ruskih trupa stacionirane u Bjelorusiji za korupciju. Ukrajinci, naime, tvrde da su ruski vojnici prodavali gorivo i zalihe te mijenjali vojnu opremu za alkohol.

Ukrajinska vojska također tvrdi da je Rusija od početka izgubila 582 tenka, 1.664 oklopna vozila, 294 topnička oružja, 93 višestrukih raketnih sustava (MLRS), 52 protuzračna sustava, 1.144 ostala kopnena vozila i 73 tankera za gorivo.

9:49 Rusija: Visoko preciznim krstarećim raketama pogođene dvije mete u Lavovu

Rusija je gađala vojne ciljeve u gradu Lavovu visoko preciznim krstarećim projektilima, izvijestilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane.

Putinove snage su raketama dugog dometa pogodile skladište goriva koje koriste ukrajinske snage u blizini Lavova. Krstarećim raketama pogodili su i postrojenje u gradu koje se koristi za popravak protuzračnih sustava, radarskih stanica i nišana za tenkove, dodaju iz ruskog ministarstva.

“Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju ofenzivna djelovanja u sklopu specijalne vojne operacije”, navodi se u priopćenju ministarstva.

Ističu da je Rusija koristila krstareće rakete dugog dometa kako bi uništila arsenal raketa S-300 i protuzračnih raketnih sustava BUK u blizini Kijeva. Ruske snage su također uništile brojne dronove, navodi se.

9:45 Ukrajina: Odbili smo sedam ruskih napada

Ukrajinski glavni stožer naveo je u ranom nedjeljnom izvješću da su odbilli sedam neprijateljskih napada u regijama Donjeck i Lugansk u Donbasu, te da su pritom uništili osam tenkova, prenosi Guardian.

9:19 Zelenski: Tražimo samo 1 posto onoga što NATO ima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u kasnonoćnom obraćanju pozvao je zapadne vlade da njegovoj zemlji dostave avione, tenkove i proturaketne obrambene sustave. Dodao je da ruski zrakoplovi ne mogu biti oboreni strojnicama.

“Što NATO radi? Vodi li ga Rusija? Što čekaju? Prošao je 31 dan. Tražimo samo 1 posto onoga što NATO ima, ništa više”, dodao je.

Slovački premijer Eduard Heger potvrdio je za BBC da je njegova zemlja spremna poslati svoj arsenal sovjetskih raketa protuzračne obrane S-300 u Ukrajinu ako im se može osigurati zamjena.

9:00 SAD šalje 100 milijuna dolara vrijednu pomoć

Američki državni tajnik Antony Blinken objavio je da će SAD Ukrajini poslati 100 milijuna dolara vrijednu civilnu pomoć koja će uključivati oklopna vozila i opremu za graničnu službu i za policiju koja spašava živote na prvoj liniji i štiti civile od brutalnog Putinovog napada.

