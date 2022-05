Ukrajinski dužnosnici pozdravili su potez američkog predsjednika Joea Bidena da potpiše zakon koji će omogućiti bržu pomoć Ukrajini i drugim istočnoeuropskim saveznicima.

Novi zakon (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) zasnovan na programu iz Drugog svjetskog rata olakšat će isporuku oružja i druge pomoći Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na Twitteru napisao da je zahvalan Bidenu i Americi za podršku u borbi za slobodu i budućnost. "Uvjeren sam da ćemo zajedno pobijediti. Obranit ćemo demokraciju u Ukrajini. I u Europi. Kao i prije 77 godine", rekao je Zelenski.

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov također je zahvalio u tvitu. "Povijest se ponavlja. Churchill je 1941. uvjerio SAD da je potrebna pomoć da bi se porazio nacizam. Zelenski je 2022. napravio isto da se porazi 'ruscizam'", napisao je.