Traje pokušaj evakuacije civila iz Azovstala. U Ukrajinu stiže teška artiljerija

Već dugo se nagađa da ruski predsjednik Vladimir Putin inzistira da njegova vojska potpuno osvoji Mariupolj do 9. svibnja, kad Rusija slavi Dan pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu.

Po svemu sudeći, izgleda da se Rusi spremaju održati pobjedničku paradu i u samom razorenom Mariupolju. S obzirom na razmjere uništenja grada i činjenicu da je većina stanovnika pobjegla iz Mariupolja, nameće se pitanje kako bi ta parada mogla izgledati, piše Sky News.

Emma Burrows, novinarka britanskog ITV-a, na Twitteru je objavila snimku Associated Pressa, koja prikazuje radove na raščišćavanju ruševina u Mariupolju te muškarca koji govori: "Pomažemo u čišćenju parkova i spomenika uoči 9. svibnja kako bi građani mogli obilježiti praznik".

Looks like Russia WILL hold Victory Day celebrations in Mariupol. @AP filmed this man who said ‘We are helping to restore parks & monuments ahead of May 9 so Mariupol citizens can mark the holiday.’ Mariupol has been under relentless bombardment - how many citizens are even left? pic.twitter.com/nkrk0HCkGh