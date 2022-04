Ukrajina ponovno proziva NATO: Kucamo na vrata, ali se nikad ne otvaraju

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je saveznike da "odluče koja sigurnosna jamstva su spremni dati Kijevu".

On je podsjetio da se Ukrajina odrekla nuklearnog oružuja "zbog mira u svijetu" i da je zbog toga postala ranjiva.

"Kucamo na vrata NATO-a, ali ona se nikad ne otvaraju", poručio je.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.