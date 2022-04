Američki državni tajnik Antony Blinken osvrnuo se na posjet u Kijevu gdje se sastao s ukrajinskim dužnosnicima.

Kazao je da su američki predstavnici iskazali potporu ukrajinskoj vladi i ukrajinskom narodu. Istaknuo je da "Rusija nastavlja pokušavati brutalizirati dijelove zemlje".

"Smrt i uništenje koje i dalje vidimo je užasno. No, Ukrajinci čvrsto stoje, i to čine uz podršku koju smo koordinirali doslovno iz cijelog svijeta. Strategija koju smo postavili, ogromna podrška Ukrajini, ogroman pritisak na Rusiju, solidarnost s više od 30 zemalja uključenih u ove napore, daje stvarne rezultate. I vidimo da kada su u pitanju ruski ratni ciljevi, Rusija propada, Ukrajina uspijeva", kazao je Blinken, a prenosti The Guardian.