Ukrajinci strahuju od ponavljanja scenarija iz Buče. Oglasila se i Kina

Na najnovijoj britanskoj karti objavljenoj u ponedjeljak poslijepodne vidljive su ogromne promjene u odnosu na ranije britanske karte.

Britansko ministarstvo obrane, koje od početka rata u Ukrajini svaki dan objavljuje kartu sa stanjem na bojištu, označilo je velika područja oko Kijeva oslobođenima.

Ukrajina je još za vikend objavila da su oslobodili ogromna područja sjeverno, sjeveroistočno i sjeverozapadno od Kijeva, a Britanci su sad ažurirali kartu. Tako se na novoj britanskoj karti vidi da su Rusi potpuno odbačeni od Kijeva i okolice te da su prisiljeni povući se sve do granice s Bjelorusijom.

Prema ovoj karti, praktički cijeli sjever zemlje je oslobođen, uključujući i toliko spominjanu nuklearku Černobil. Ostala su tek dva džepa uz samu granicu s Bjelorusijom gdje se još vode borbe.

Karta bilježi i ogromno oslobođenje teritorija od Kijeva prema istoku.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 April 2022



