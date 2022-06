Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Ukrajinski dužnosnici naredili su kontrolirano povlačenje trupa iz Severodonjecka 24. lipnja.

Šef uprave Luhanske oblasti Serhij Hajdaj najavio je da se ukrajinske snage povlače s probijenih položaja u Severodnjecku kako bi spriječile daljnje gubitke osoblja i zadržale čvršću obranu drugdje. Povlačenje bi trebalo biti dovršeno kroz nekoliko dana, potvrdio je šegionalne vojne uprave Severodonjecka Roman Vlasenko.

Neimenovani dućnosnik Pentagona tvrdi da će to povlačenje omogućiti Ukrajincima da učvrste obrambene položaje te da će dodatno istrošiti rusko ljudstvo i opremu. Dodao je da rusko napredovanje prema Severodonjecku već pokazuje znakove “istrošenosti” i “slabljenja morala”, što će samo dodatno usporiti ruske ofenzivne operacije u Donbasu.

Ruske snage pokušavaju zauzeti Severodonjeck najmanje od 13. ožujka, iscrpljujući pritom svoje snage i opremu tijekom tri mjeseca.

ISW navodi da će ukrajinske trupe vjerojatno nastaviti održavati svoju obranu oko Lisićanska i nastaviti iscrpljivati ​​ruske trupe nakon pada Severodonjecka.

Dodatno vrijeme i trud bit će potrebno ruskim snagama da prijeđu rijeke s istoka. Ruske snage će se vjerojatno suočiti s izazovima u pokušaju da u većoj mjeri opkole Lisičansk. Ukrajinske snage će se vjerojatno namjerno povući iz Lisičanska ako ruske snage ugroze ukrajinska uporišta na tom području.

Ukrajinska obavještajna služba upozorila je da će ruske snage izvesti napade pod lažnom zastavom u Bjelorusiji kako bi uvukle bjeloruske snage u rusku invaziju na Ukrajinu. Obajveštajci su također upozorili da će ruski saboteri slijediti obrazac sličan bombaškom napadu na stanove u Čečeniji početkom 2000-ih.

