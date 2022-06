Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

Ruske snage nastavile su ofenzivne operacije na nekoliko lokacija u istočnoj Ukrajini, ali nisu osigurale nikakve potvrđene dobitke u kopnenim napadima 7. lipnja. Ruske snage na južnoj osovini navodno se premještaju od Zaporiške oblasti prema Hersonskoj oblasti, vjerojatno kako bi podržale ruske obrambene položaje koji su bili ugroženi ukrajinskim protunapadima duž granice Mikolajivsko-Hersonske oblasti.

Bivši agent FSB-a Igor Girkin (također poznat kao Strelkov) optužio je ukrajinske vojnike za “terorističke napade” na stambena naselja u Donjecku, Horlivku i Makivku, prenosi Index.

Napori Kremlja da cenzurira informacije o poginulom vojnom osoblju i stalna prisilna mobilizacija unutar DNR-a i LNR-a navodno povećavaju domaće napetosti i protivljenje ratu u Rusiji.

Ukrajinsko vojno obavještajno ravnateljstvo (GUR) izvijestilo je da je Kremlj dodijelio odvjetnike i psihologe da uvjere obitelji osoblja potopljene krstarice Moskva da se suzdrže od otkrivanja bilo kakvih informacija o smrti svojih rođaka u nastojanju da slome rastuće društvene napetosti u Rusiji.

GUR je naveo da Kremlj prijeti poništavanjem financijske naknade obiteljima članova posade Moskve ako javno progovore o potonuću krstarice. Ukrajinski medijski izvori zasebno su izvijestili da je Donjecka Narodna Republika izmijenila mobilizacijske protokole i da sada obećava odštetu za ranjeno i umrlo osoblje zbog nereda vojnika DNR-a na bojišnici.

“Borba za Severodonjeck je ruska informacijska operacija. Jedan od glavnih ciljeva Moskve je stvoriti dojam da je Rusija povratila svoju snagu i da će sada preplaviti Ukrajinu. Taj dojam je lažan. Ruska vojska u Ukrajini sve je više potrošena i neće ostvariti pobjedu ako ukrajinske snage ne popuste”, piše za ISW profesor vojne povijesti Frederick W. Kagan.

