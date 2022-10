Institut za rat: Rusi trenutno nisu spremni za nuklearno oružje

Podijeli:







Izvor: Olga MALTSEVA / AFP, Ilustracija

Institut za proučavanje rata (ISW), američki think-tank, rekao je da ruska vojska u svom trenutnom stanju gotovo sigurno ne može djelovati na nuklearnom bojnom polju iako je kroz povijest obučavala svoje jedinice za to.

“Kaotično gomilanje iscrpljenih vojnika, na brzinu mobiliziranih rezervista, ročnika i plaćenika koji trenutno čine ruske kopnene snage ne bi moglo funkcionirati u nuklearnom okruženju”, rekli su analitičari ISW-a, prenosi Reuters. Sva područja zahvaćena ruskim taktičkim nuklearnim oružjem bila bi neprohodna za Ruse, što bi vjerojatno onemogućilo rusko napredovanje.

Ukrajinski uspjesi na bojnom polju razbjesnili su Putinove saveznike, poput Ramzana Kadirova, čelnika južne ruske regije Čečenije, koji je rekao kako vjeruje da bi Moskva trebala poduzeti “drastičnije mjere”, uključujući “upotrebu nuklearnog oružja male snage”.

“Putin je gotovo sigurno naredio povlačenje iz Limana”

Drugi najviši dužnosnici, uključujući bivšeg predsjednika Dmitrija Medvedeva, sugerirali su da će Rusija možda morati pribjeći nuklearnom oružju.

Rusko povlačenje iz Limana ukazuje na to da Putin daje prioritet okupiranim teritorijima na jugu Ukrajine, navodi dalje ISW. Odluka da se ne ojačaju ranjive linije bojišnice Kupjansk ili Liman gotovo sigurno je Putinova, a ne vojnog zapovjedništva, navodi se. “Putinu je mnogo više stalo do držanja strateškog terena Hersonske i Zaporiške oblasti nego do Luhanska”, navodi ISW, prenosi Index.

