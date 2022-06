100. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini. U nastavku prenosimo dijelove:

Ruske trupe nastavile su s operacijama zauzimanja Severodonjecka i daljnjim operacijama za zauzimanje Lisičanska.

Rusko vojno vodstvo vjerojatno će iskoristiti zauzimanje ova dva grada kako bi tvrdilo da su “oslobodili” cijelu Luhansku oblast prije nego što se okrenu Donjeckoj oblasti, ali je malo vjerojatno da će imati snage potrebne da zauzmu značajan teritorij u Donjeckoj oblasti nakon što su pretrpjele gubitke oko Severodonjecka.

Malo je vjerojatno da će ruska prisilna mobilizacija stvoriti značajnu borbenu moć i pogoršat će ionako nizak moral i lošu disciplinu u ruskim i zamjenskim jedinicama.

113. pukovnija DNR objavila je videoapel ruskom predsjedniku Putinu u kojem se prisilno mobilizirani vojnici žale da su cijeli rat proveli na bojišnici u Hersonu bez hrane i lijekova te da mobilizacijski odbori nisu proveli potrebne medicinske preglede.

