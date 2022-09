Ruske snage i dalje su pod pritiskom u dijelovima regija koje planiraju pripojiti. Institut za proučavanje rata (ISW) izvještava da se ruska vojska suočava s neizbježnim porazom u gradu Limanu, jugoistočno od Izjuma.

ISW kaže da su ruski vojni blogeri u srijedu s rastućom zabrinutošću raspravljali o ukrajinskim uspjesima oko Limana, “sugerirajući da bi se ruske snage u ovom području mogle suočiti s neizbježnim porazom”, prenosi Index.

Liman je grad od oko 20.000 stanovnika u Donjecku, oko 20 km od granice Luhanske oblasti, a nedaleko od Lisičanska i Severodonjecka koji su proljetos bili poprište žestokih borbi.

“Nekoliko ruskih vojnih blogera i istaknutih vojnih dopisnika tvrdi da su ukrajinske trupe napredovale zapadno, sjeverno i sjeveroistočno od Limana i rade na dovršetku okruživanja ruskih trupa u Limanu i duž sjeverne obale rijeke Siverski Donjeck u ovom području”, navodi Institut.

NEW: Russian military leadership has likely failed to set information conditions for the potential defeat of Russian forces in #Lyman despite increasingly concerned discourse among Russian milbloggers regarding its potential envelopment by Ukrainian forces https://t.co/PgxSbjvRL6 pic.twitter.com/VYaVlrRDw8