Izvor: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Institut za ratne studije (ISW) objavio je specijalno izvješće o Putinovim prijetnjama nuklearnim oružjem i ruskoj aneksiji četiri ukrajinske regije.

Navodi kako ruski predsjednik Vladimir Putin aneksijom tih regija vjerojatno namjerava zamrznuti ratnu situaciju duž trenutnih linija bojišnice kako bi dobio na vremenu za provedbu mobilizacije i obnovu ruskih snaga.

Tijekom svog govora o aneksiji, ruski predsjednik je napravio nekoliko općih referenci na upotrebu nuklearnog oružja koje su u skladu s njegovim prošlim izjavama, izbjegavajući izravne prijetnje. Putin je aludirao na spremnost Rusije da upotrijebi “sva raspoloživa sredstva” za obranu ruskog teritorija na koji polaže pravo.

Putin zapravo pokušava aneksijom i prijetnjom nuklearnim oružjem prisiliti Kijev za pregovarački stol, piše ISW.

“Pozivamo ukrajinski režim da odmah prekine neprijateljstva i rat koji je započeo 2014. i vrati se za pregovarački stol. Mi smo spremni na to i to smo rekli već nekoliko puta. Ali o odluci naroda u Donjecku, Luhansku, Zaporižji i Hersonu nećemo pregovarati. Oni su to odabrali i Rusija ih neće izdati”, kazao je jučer Putin.

Hoće li Putin upotrijebiti nuklearno oružje?

Putinov poziv na pregovore i implicitne nuklearne prijetnje usmjerene su i prema Ukrajini i prema Zapadu. On vjerojatno smatra da će zbog njegovih prijetnji Zapad prisiliti Ukrajinu na pregovore. Međutim, Ukrajina i njezini saveznici jasno su dali do znanja da neće prihvatiti pregovore pod prijetnjom oružjem i da se Ukrajina neće odreći prava na svoje teritorije.

ISW navodi kako je upitno hoće li Putin uistinu upotrijebiti nuklearno oružje jer je već u nekoliko navrata prijeđena njegova “crvena linija”. Ukrajinski prekogranični napadi na Belgorodsku oblast i na Krim vjerojatno ispunjavaju uvjete za upotrebu nuklearnih bojevih glava u slučaju “agresije protiv Ruske Federacije uz uporabu konvencionalnog oružja kada je samo postojanje države u opasnosti”.

Putin je pokrenuo dvije glavne taktike pomoću kojih će pokušati postići svoje ciljeve: djelomičnu mobilizaciju da nadomjesti ruske gubitke i energetski pritisak na Europu kako bi destabilizirao europsku potporu Ukrajini. No, mala je vjerojatnost da će njegova ideja imati efekta. Naime, slanje tisuća neobučenih i nemotiviranih Rusa u rat neće puno promijeniti situaciju na bojišnici, a čelnici europskih država nisu posustali u svojoj podršci Ukrajini unatoč tome što Europu čeka hladna i teška zima.

Ako ove taktike ne poluče rezultate, Putin bi mogao upotrijebiti višestruko taktičko nuklearno oružje u Ukrajini. Možda će izvesti nuklearni teroristički napad na jedan ili više velikih ukrajinskih naseljenih centara ili kritične infrastrukture u nadi da će time šokirati Ukrajinu i Zapad. No, malo je vjerojatno da bi takav potez natjerao Ukrajinu na predaju.

Veliko kockanje za Rusiju

Stoga je mnogo vjerojatnije da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje za promjenu operativno-vojne situacije, ako ga uopće upotrijebi. ISW procjenjuje da Putin ima dvije glavne taktičke mjere uporabe nuklearnog oružja: udar na ključne ukrajinske kopnene komunikacijske linije i zapovjedne centre i/ili udar na glavne ukrajinske snage.

Za to bi ruski predsjednik vjerojatno morao upotrijebiti nekoliko taktičkih nuklearnih oružja diljem Ukrajine kako bi postigao značajan učinak i oslabio ukrajinsku protuofenzivu. No, onda bi uslijedili reakcija Zapada i dodatne sankcije što Putinu nikako ne bi odgovaralo.

Dakle, upotreba nuklearnog oružja je veliko kockanje za Rusiju, navodi ISW u izvješću. U najboljem slučaju, to bi zamrznulo crtu bojišnice i omogućilo Kremlju da sačuva trenutno okupirani teritorij u Ukrajini. No NATO bi onda mogao odgovoriti konvencionalnim napadima na ruske položaje. Ruska uporaba višestrukog oružja (koje bi bilo potrebno za postizanje odlučujućih operativnih učinaka) samo bi povećala vjerojatnost i opseg konvencionalnog odgovora Zapada.

Što je Putin uvjereniji da uporaba nuklearnog oružja neće postići željene učinke, već u sukob uvući izravnu zapadnu konvencionalnu vojnu intervenciju, to je manja vjerojatnost da će izvesti nuklearni napad, prenosi Index.