Institut za proučavanje rata objavio je najnoviju analizu rata u Ukrajini. U njoj navodi da je Putin vjerojatno naredio "operativnu pauzu" nakon ruskog zauzimanja Lisičanska.

Putin je zauzimanje Lisičanska i oblasti Lugansk predstavio kao veliku pobjedu ruskih snaga u Ukrajini i rekao da se ruske jedinice koje su sudjelovale u bitki za Lisičansk trebaju odmoriti kako bi povećale svoje borbene sposobnosti.

Putinov javni komentar vjerojatno je trebao signalizirati njegovu zabrinutost za dobrobit svojih trupa u svjetlu povremenih pritužbi u Rusiji na postupanje s ruskim vojnicima, rekli su stručnjaci, a piše ISW.

Njegov komentar također je vjerojatno bio točan – ruskim trupama koje su se borile kroz Severodonjeck i Lisičansk vrlo vjerojatno treba značajno razdoblje za odmor i osposobljavanje prije nastavka velikih ofenzivnih operacija.

Međutim, nije jasno hoće li ruska vojska prihvatiti rizike dovoljno duge operativne pauze kako bi se ovim vjerojatno iscrpljenim snagama omogućilo da povrate svoju snagu.

