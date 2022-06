Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini. U nastavku prenosimo ključne dijelove.

Ruske snage eskaliraju korištenje psiholoških i informacijskih operacija kako bi narušile moral ukrajinskih vojnika.

Ukrajinsko glavno obavještajno ravnateljstvo (GUR) izvijestilo je 8. lipnja da ruske snage šalju prijeteće poruke na osobne uređaje ukrajinskih vojnika pozivajući ih da polože oružje, predaju se ili prijeđu na stranu Rusije.

GUR je izvijestio da ruske snage šalju poruke na raznim platformama uključujući SMS, Telegram, Viber, Signal i WhatsApp te da u porukama prijete da će naštetiti ukrajinskim vojnicima ili članovima njihovih obitelji.

Ukrajinski vojni stručnjak Dmitro Snegirov primijetio je da ruski propagandisti provode informativne i psihološke kampanje kako bi narušili moral ukrajinskih vojnika širenjem informacija da će bitka za Severodonjeck postati “sljedeći Mariupolj”.

