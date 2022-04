Institut za rat: Ovaj grad je iduća ključna bitka u ratu, Rusi ga žele osvojiti

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Ruske trupe pripremaju ofenzivu na istočni grad Slovjansk u nastojanju da se na istoku povežu s drugim snagama u regiji Donbasa, piše u posljednjoj procjeni Instituta za proučavanje rata (ISW - Institute for the study of war)

“Napori ruskih snaga koje napreduju iz Izjuma da zauzmu Slovjansk vjerojatno će se pokazati kao sljedeća ključna bitka rata u Ukrajini”, kaže se u izvješću, prenosi BBC.

Rusi moraju uzeti “Slovjansk i to je njihov minimalni korak”, stoji u procjeni.

Ako to ne budu u mogućnosti, njihov pokušaj da zauzmu istočne regije Donjecka i Luganska vjerojatno će propasti, navodi se dalje. Ruske snage i dalje postižu mali ili nikakav napredak u napadima na tim područjima, kaže think tank.

Ukrajinske trupe također nastavljaju držati Mariupolj i vjerojatno će nanijeti velike žrtve Rusima, dodaje se.

Nadalje, ISW smatra da ruski napori da generiraju zamjene sastavljene od rezervista i da jedinice sa sjeveroistoka koriste u frontalnim napadima na istoku zemlje mogu uroditi malim ili nikakvim uspjehom.

Ruske trupe napustile su regije Černihiv i Sumi na sjeveru i “vjerojatno će potpuno napustiti ove regije u narednim danima”, dodaje se u priopćenju.