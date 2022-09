Institut za rat: Ovaj čovjek je novo lice ruske “specijalne vojne operacije”

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini. U nastavku prenosimo dijelove.

Financijer Wagner Grupe Jevgenij Prigožin etabliran je kao lice ruske “specijalne vojne operacije” u Ukrajini. Prigožin je 14. rujna održao govor o novačenju, objavivši da ruski zatvorenici sudjeluju u ratu od 1. srpnja, kada su odigrali ključnu ulogu u zauzimanju termoelektrane Vuhlehirska.

Ruski vojni bloger primijetio je da Prigožin uvodi “staljinističku” metodu koja omogućuje Kremlju da izbjegne naređivanje opće mobilizacije koja bi mogla izazvati socijalne napetosti u ruskom društvu.

Vojni blokeri stalno hvale Prigožinov uspjeh u Ukrajini, a neki su čak rekli da bi on trebao zamijeniti ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua, kojeg vojni blogeri i stručnjaci iz Kremlja krive za ruski poraz oko Harkivske oblasti, prenosi Index.

