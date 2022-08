Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu mapu bojišta u Ukrajini pri čemu su se posebno osvrnuli na to kako napreduje ukrajinski protunapad na jugu zemlje, u regiji Herson.

Ukrajinske snage su 29. kolovoza počele udarati na ruske pontonske trajekte preko rijeke Dnjepar, što je u skladu s početkom ukrajinske protuofenzive. To će vjerojatno imati kratkotrajni učinak, za razliku od napada na ključne mostove, ali i napad na trajekte ima smisla i kombinaciji s aktivnim kopnenim operacijama.

Ukrajinski vojni dužnosnici potvrdili su da su ukrajinske snage 29. kolovoza uništile ruski trajektni prijelaz u Lvovu, otprilike 16 km zapadno od Nove Kakhovke na desnoj obali rijeke Dnjepar. Ukrajinski i ruski izvori također su izvijestili da su ukrajinske snage pogodile pontonski prijelaz u blizini Antonivskog mosta.

Ukrajinske snage već dugo pokušavaju uništiti ruske kopnene linije komunikacije, što ukazuje na to da su ukrajinske snage predane dugoročnim naporima. Napadi na komunikacijske linije ometaju sposobnost Rusa da opskrbe i ojačaju svoje položaje ljudstvom i opremom, što će pomoći ukrajinskim kopnenim protuofenzivama. Satelitske slike pokazuju da ruske snage nastavljaju koristiti trajekte za dnevni prijenos ograničene količine vojne opreme preko rijeke Dnjepar.

Ukrajinska protuofenziva je stoga kohezivni proces za koji će biti potrebno neko vrijeme da bi se ispravno izvela, piše ISW. Ruske snage nastavljaju prilagođavati svoje položaje na jugu Ukrajine što je vjerojatno odgovor na tekući protunapad i moguća priprema za širenje ukrajinskog proutunapada na istoku Ukrajine.

