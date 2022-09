Institut za rat objavio nove karte: Ukrajinci sve više pritišću ruske položaje

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

Navode kako ukrajinske snage nastavljaju s protuofenzivnim operacijama u istočnoj Ukrajini, sve više pritišćući ruske položaje i logističke linije u istočnom Harkivu, sjevernom Luhansku i istočnom Donjeckom području.

Ruski izvori izvijestili su da ukrajinske snage nastavljaju kopnene operacije jugozapadno od Izjuma, u blizini Limana i na istočnoj obali rijeke Oskil, navodno prisiljavajući ruske snage da se povuku iz nekih područja u istočnoj Ukrajini i ojačaju druga.

Ruske snage u istočnoj Ukrajini vjerojatno će se boriti da održe svoje obrambene linije ako se ukrajinske snage nastave probijati dalje na istok.

#Ukrainian forces are continuing #counteroffensive operations in eastern Ukraine, increasingly pressuring #Russian positions and logistics lines in eastern #Kharkiv, northern #Luhansk, and eastern #Donetsk oblasts.https://t.co/0J8K4NGU1C pic.twitter.com/CHORgJIZ6H