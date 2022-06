Institut za rat objavio nove karte, Rusi prebacuju snage prema Sjeverodonjecku

Ruske snage nastavljaju raspoređivati dodatne vojnike duž istočnog krila ukrajinske obrane s ciljem jačanja napada u području Sjeverodonjecka i Lisičanska, a ukrajinska obrana ostaje jaka, izvijestio je Institut za proučavanje rata (ISW).

Iz ukrajinskog ministarstva obrane izvijestili su da ruske snage prebacuju tenkove, oklopne transportere, inženjerijsku opremu i vozila iz Luhanske regije na nove pozicije 40 km istočno od Sjeverodonjecka.

Ruska vojska koncentrirala je veliku većinu svoje raspoložive borbene moći da zauzme Sjeverodonjeck i Lisičansk nauštrb drugih osi napredovanja i zbog toga trpi velike gubitke, navodi se dalje u izvješću ISW-a.

#Russian forces are continuing to deploy additional forces to support offensive operations in the #Severodonetsk-#Lysychansk area; #Ukrainian defenses remain strong.



