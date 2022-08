Institut za rat objavio koliko je područje Rusija izgubila od početka invazije

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini, navodeći koliko je područje Rusija izgubila od početka invazije.

Ruske snage izgubile su područje veće od Danske od vrhunca svoje invazije na Ukrajinu sredinom ožujka i dobile su područje veličine Andore (jedan posto onoga što su izgubile) u posljednjih 39 dana, navodi ISW.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu u srijedu je naveo da ruske snage usporavaju s ofenzivnom operacijom u Ukrajini. Pri tome je istaknuo da se ruski ciljevi u ratu nisu promijenili.

Na sastanku s ministrima obrane zemalja članica Šangajske organizacije za suradnju (SCO) Šojgu je izjavio da će ruske trupe usporiti tempo ofenzivnih operacija u Ukrajini u svjesnom nastojanju da minimiziraju civilne žrtve.

Ruski ministar je ponovio i da operacije u Ukrajini teku prema planu te da će ruske snage ostvariti svoje ciljeve. Rusko Ministarstvo obrane već je izdalo slične izjave u vezi s tempom operacija u Ukrajini.

Njegova izjava također može predstavljati pokušaj ruskog Ministarstva obrane da objasni i opravda zanemarive dobitke koje su ruske snage ostvarile u Ukrajini u posljednjih šest tjedana, piše ISW.

Otkako su ruske snage nastavile s ofenzivnim operacijama nakon pauze 16. srpnja, osvojili su tek 450,84 km2 novog teritorija, što je područje veličine Andore. Pri tome su izgubili područje veličine 45.000 km2 teritorija od 21. ožujka, što je teritorij veći od Danske.

