Institut za rat: Kremlj je donio vrlo čudnu odluku

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

“Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je ruska operativna stanka završila 16. srpnja. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu naredio je zapovjedniku Južne grupe Sergeju Surovikinu i zapovjedniku Središnje grupe Aleksandru Lapinu da pojačaju ofenzivne operacije na svim smjerovima. Ruske snage izvele su manje kopnenih napada na svim smjerovima 16. srpnja nego 15. srpnja, ali pojačale topničke i raketne napade”, stoji u objavi, prenosi Index.

Potom nastavljaju: “Šojgu je naznačio da će Surovikin i Lapin nastaviti zapovijedati snagama na Istočnoj osovini, iako bi koncentracija snaga i napor ove veličine trebali zahtijevati samo jednog, vrlo visokog generalnog zapovjednika.

Surovikin bi u principu trebao zapovijedati sveukupno jer je višeg ranga od Lapina. Šojgu čak nije imenovao Surovikina za čelnika ruskog Južnog vojnog okruga unatoč vjerojatnom smjenjivanju zapovjednika SMD-a Aleksandra Dvornikova i unatoč Surovikinovu iskustvu zapovijedanja Južnom grupacijom u Ukrajini. Lapin je, nasuprot tome, bio i ostao zapovjednik Središnjeg vojnog okruga.

Neuspjeh Kremlja da iskoristi operativnu stanku za reorganizaciju ruske vojne zapovjedne strukture u Ukrajini i odluka da umjesto toga zadrži ad hoc zapovjednu strukturu vrlo je čudna.

Ukrajinski dužnosnici potvrdili su da je američki HIMARS stigao u Ukrajinu 23. lipnja. Ukrajinski operateri koriste HIMARS za napade na više ruskih ciljeva – posebice skladišta streljiva – od 25. lipnja.

Uništavanje ovih skladišta streljiva vjerojatno je degradiralo sposobnost ruskih snaga da izdrže veliku količinu topničke vatre duž bojišnice.”

Russian forces concluded their operational pause on July 16, confirming ISW’s July 15 assessment. The tempo of the resuming Russian offensive will likely fluctuate or stutter over the coming days.



Read tonight's full report w/ @criticalthreats: https://t.co/8yZnVHgF8D pic.twitter.com/zA6Poqp9yS