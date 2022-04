Institut za analizu ratovanja objavio je najnoviju analizu situacije u Ukrajini. Tvrde da ruske snage ne napreduju dobro kako su planirali.

Prema njihovoj analizi, ruske snage nisu postigle veći napredak u ofanzivi u istočnoj Ukrajini. Zauzeli su tek dijelove Rubižnea i Popasne, a nisu pokazale ni sposobnost istodobnog napredovanja na više strana.

Postupno su napredovali tek u Mariupolju, gdje je još uvijek šačica ukrajinskih branitelja u čeličani Azovstal. Ovaj grad osobito je važan jer vlasti u Moskvi žele proglasiti pobjedu u njemu prije proslave Dana pobjede 9. svibnja.

Ukrajinci su objavili da sada u ratu sudjeluju i plaćenici iz Sirije i Libije, ali u manjem broju i vjerojatno pod zapovjedništvom Wagner grupe.

NEW from @TheStudyofWar & @criticalthreats: #Russian forces made minor advances in the ongoing offensive in eastern #Ukraine on April 19, seizing several small towns and advancing into the key frontline towns of #Rubizhne and #Popasna. https://t.co/XwMhBUDrGo pic.twitter.com/lXZMiVnwD4