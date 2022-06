Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Navode da se ruske snage i dalje muče sa stvaranjem dodatnih borbeno sposobnih jedinica.

Pozivajući se na informacije Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva, iz Instituta navode da bi se nove treće bojne taktičke skupine mogle oslanjati na novake i mobilizirane pričuvnike.

Proruski izvori nastavljaju širiti dezinformacije kako bi proširili tjeskobu i ogorčenost među ukrajinskim stanovništvom, dodaju u analizi.

Ruske snage nastavile su s kopnenim napadima na Severodonjeck i digle su u zrak mostove koji povezuju ovaj grad s Lisičanskom preko rijeke Siverskyi Donets. Tako pokušavaju ukrajinske kopnene komunikacijske linije koje vode od Bakhmuta do ova dva grada.

