IAEA: Iran obogatio uranij blizu razine za nuklearnu bombu

Izvor: Photo by Kilian Karger on Unsplash

Iranske zalihe uranija obogaćenog do 60 posto, što je blizu razine za nuklearno oružje, bit će dovoljne u slučaju dodatnog obogaćivanja uranija za nuklearnu bombu, pokazalo je izvješće UN-ove agencije za atomsku energiju (IAEA) objavljeno u srijedu.

Prelazak tog praga prekretnica je u kršenju odredbi nuklearnog sporazuma iz 2015. između Irana i svjetskih sila koji je ograničio razinu do koje je Iran smio obogaćivati uranij na 3,67 posto, znatno ispod 20 posto koliko je Iran postigao prije sporazuma. Za nuklearnu bombu potrebna je razina obogaćenosti od 90 posto.

Povlačenje Washingtona iz sporazuma pod tadašnjim predsjednikom Donaldom Trumpom i ponovno uvođenje sankcija Teheranu potaknulo je Iran da prekrši ograničenja iz sporazuma.

“Iran sada može proizvesti 25 kg (uranija) na 90 posto ako to želi”, odgovorio je Reutersu visoki diplomat na pitanje ima li Iran dovoljno obogaćenog uranija za bombu.

U izvješću IAEA-e se navodi da su iranske zalihe uranija obogaćenog do 60 posto u obliku uranijeva heksafluorida, plina koji se obogaćuje centrifugama, procijenjene na 55,6 kg, što je povećanje od 12,5 kg u odnosu na prethodno tromjesečno izvješće.

Iranu bi trebalo otprilike tri do četiri tjedna da proizvede dovoljno materijala za bombu ako bi to htio, rekao je diplomat, dodajući da bi IAEA-i trebala dva do tri dana da otkrije korake u tom smjeru.

Iran negira da namjerava proizvesti nuklearnu bombu.

U neizravnim pregovorima Irana i SAD-a postignut je samo mali napredak prema oživljavanju sporazuma. U slučaju obnove sporazuma Iran bi trebao ugasiti brojne napredne centrifuge jer mu je sporazum dopuštao samo obogaćivanje centrifugama IR-1 prve generacije.

Također bi se smanjila količina obogaćenog uranija s trenutnih otprilike četiri tone na 202, 8 kg.

