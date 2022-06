Podijeli:







Izvor: REUTERS/Alexander Ermochenko

Denis Šeler, hrvatski dragovoljac koji se šest godina borio u Ukrajini, govorio je za Globus o poznatoj pukovniji Azov čiji je pripadnik bio u sastavu Ukrajinske nacionalne garde.

Upitan što misli kakva je sudbina zapovjednika originalne postrojbe Azova Denisa Prokopenka i njegovih suboraca koji su u ruskom zarobljeništvu, Šeler je kazao:

“Redis. To mu je nadimak. Nadam se najboljem. Iskreno ne znam kakva mu je sudbina. Prilično je konfuzno bilo sve to oko predaje. Rusija ih sad ne može proglasiti teroristima i suditi im jer su zarobljeni na teritoriju Donecke oblasti, koja nije dio Rusije pa ruski sudovi tamo nemaju što tražiti, osim ako Rusija ne anektira to područje.”

Siguran je da su pripadnici Azova iznevjereni od ukrajinskih vlasti na čelu s Volodimirom Zelenskim.

“Kad sam bio u Kijevu, u drugoj bojni, pričao sam s Bileckim, prvim zapovjednikom Azova, i drugim dečkima. Već tad je bilo puno upitnika jer Mariupolj je pao u okruženje u roku od tri dana od početka invazije. Netko je s ukrajinske strane skinuo minska polja kroz koja su Rusi prošli. Herson je praktički predan bez borbe. Melitopolj, Berdjansk bez ispaljenog metka. Čudno je sve to, tim više što nije tajna da je jedini tko je od početka opsade Mariupolja pomagao Azovu bio general Kiril Budanov, načelnik obavještajne službe Ministarstva obrane. Ostali su svi, onako, ne znam… Bilecki govori samo o Budanovu”, rekao Šeler za Globus.

Dodaje kako Bilecki nije bio na istoku Ukrajine, ali je išao na prvu liniju kod Kijeva, Buče i Irpinja. Šeler otvoreno iznosi i svoje mišljenje o ukrajinskom predsjedniku Zelenskom.

“Od prvog dana, otkako je izabran, nisam bio za njega. No još manje sam bio za bivšeg predsjednik Porošenka, koji je korumpiran i koji je sa svojim ljudima pokrao pola Ukrajine. Da u Ukrajini imam pravo glasa, ne bih sigurno glasao za Zelenskog. Iza njega stoji određena grupa oligarha koji pokušavaju ostvariti neke svoje interese. Zelenski je kriv što je Ukrajina sve ovo dočekala nepripremljena, i to ne samo zato što je poslije Nove godine ignorirao obavještajne podatke”, kazao je Šeler pa nastavio:

“To je počelo još 2019., kad je govorio da treba prestati pucati i zaustaviti rat te je ukrajinskim vojnicima na fronti u Donbasu zabranio da uzvraćaju vatru pa je na dijelu fronte u znak dobre volje odveo ukrajinske vojnike kilometar, kilometar i pol od pozicije po dogovoru sa separatistima da će učiniti isto. Međutim, separatisti su uskočili na napuštene ukrajinske pozicije. Njegova je politika od početka bila antiukrajinska. Sjećam se da mu je prošle godine rejting bio na nekih 20 posto. Na početku rata iznenadilo me da je on uopće ostao u Ukrajini. No on nije imao drugi izbor. Popularnost mu je jako pala, puno je njegovih zastupnika uhvaćeno u korupciji i izbačeno je iz parlamenta.”

