Hoćemo li gledati novi okršaj Bidena i Trumpa?

Izvor: MANDEL NGAN, ANGELA WEISS / AFP

Ako mislite da ste taj film već gledali, to je zato jer jeste – osim što će drugi put biti još napetije. Da, pripremite se na drugi okršaj Bidena i Trumpa.

To je mogući rezultat skandala u koji se Trump upleo zbog posjedovanja povjerljivih državnih dokumenata gotovo dvije godine pošto je izgubio izbore od Bidena.

Ako se dosad pretpostavljalo da će se Trump vjerojatno ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima 2024., neki misle da je to nakon FBI-jeve racije na njegovu imanju na Floridi gotovo izvjesno. Sad ima odličan razlog da se prikazuje mučenikom. „Prije sam vjerovao da će se kandidirati, sada sam u to uvjeren”, rekao je republikanski senator Lindsey Graham za Fox News.

Ako se Trump kandidira, onda će, u teoriji, sigurno i Biden.

Unatoč tome što je u dobi od 79 godina najstariji političar na toj dužnosti, Biden misli da ima povijesnu misiju osloboditi Sjedinjene Države od Trumpa.

I tako, pošto su preživjeli napete izbore 2020. koji su ponekad nalikovali na noćnu moru, Amerikanci bi ih mogli proživjeti još jednom.

Kandidati će tada zamijeniti uloge – predsjedničku dužnost će braniti Biden, koji će tada imati 81 godinu, a izazivač će biti 78-godišnji Trump.

S obzirom na Trumpove konstantne laži da je pobijedio na izborima 2020. i nedvojbenim dokazima da je imao ulogu u poticanju nasilnog napada na Kongres 6. siječnja, novi okršaj bio bi ružan. „Ako mislite da su Trumpove kampanje 2016. i 2020. bile ružne, još niste vidjeli ništa”, rekao je profesor povijesti na Američkom sveučilištu Allan Lichtman, vodeći stručnjak za američke predsjedničke izbore.

Dobro za obje strane?

Po mišljenju onih koji se razumiju u mračne političke makinacije, racija FBI-ja na Trumpovu imanju Mar-a-Lago prijelomni je trenutak koji bi, ironično, mogao koristiti objema stranama.

Kad je riječ o Bidenu, logika je jednostavna. Najveće ime Republikanske stranke je na tapetu, suočen ne samo s FBI-jevom istragom, nego i s kaznenim postupcima zbog optužbi da je podrivao izbore, prijevaru i silovanje.

To je za republikance neugodna situacija, a ide u prilog Bidenovim demokratima koji sve više sanjaju o tome kako će izbjeći prognozirani poraz ili ih čak vinuti do njihove neočekivane pobjede ne parlamentarnim izborima u studenome na kojima se odlučuje o kontroli nad Kongresom. „Trump je za demokrate poput steroida”, rekao je Jim Kessler, iz demokratskog think-tanka Third Way.

Kako je urednički kolegij Wall Street Journala, koji podržava republikance, sažeo: republikanci „bi trebali izbore pretvoriti u referendum o prve dvije godine Bidenova mandata. A demokrati bi radije do studenoga, zapravo do kraja svijeta, razgovarali o Trumpu”.

Ali koristi će imati i Trump. On ponovno dominira nacionalnom psihom, a njegova revna biračka baza ima novu teoriju urote kojom se može hraniti, raspirujući mržnju na desničarskim društvenim medijima pozivima pristašama da uzmu oružje i prijetnjama drugim građanskim ratom. „Donald Trump ima više od 100 milijuna američkih dolara u sanduku za političko ratovanje. Ali ima i nešto vrednije – aktivnu FBI-jevu istragu protiv sebe”, istaknuo je Richard Lowry, urednik konzervativnog časopisa National Review. „Zbog toga je ponovno u središtu pozornosti. To mu je olakšalo da se prikazuje kao napadnuta žrtva”.

Trumpov izbor, Bidenova strategija

Na republikanskim predizborima Turmpova politička snaga vjerojatno bi zgazila i najjačeg suparnika. „Ako to želi, ne vidim kako Trump ne bi osvojio nominaciju”, rekao je za Politico republikanski politički strateg John Thomas. „To će biti krunidba”.

A Trumpova predsjednička nominacija neizbježno bi potaknula Bidena da ga odluči slijediti i zaboravi na bilo kakvu pomisao, koju možda privatno gaji, da bi se trebao povući i ustupiti mjesto mlađem čovjeku prije 2024. godine. „Trump je ključna osoba koja će povući prvi potez i odlučiti hoće li biti revanša ili ne”, rekla je Lara Brown, ravnateljica Fakulteta za politički menadžment na Sveučilištu George Washington. „Doista vjerujem da predsjednik Biden čeka da vidi hoće li Trump objaviti kandidaturu i ako to učini, vjerujem da će i on to učiniti ubrzo nakon toga”.

No, birači možda ne žele nijednog od njih dvojice. Ispitivanje javnog mnijenja koje je u srpnju proveo NewsNation pokazalo je da 60 posto ispitanika smatra da se Biden ne bi trebao kandidirati, a 57 posto je to reklo za Trumpa.

Biden računa na Trumpa. „Bio bih jako sretan kad bi se na idućim izborima protiv mene kandidirao isti čovjek”, rekao je Biden u ožujku.

Premda je ovo za Bidena bila teška godina, zadnjih nekoliko mjeseci preokrenuo je trend ostvarivši izvanredne zakonodavne i političke uspjehe. I premda je i dalje jako nepopularan, uživajući potporu samo oko 40 posto birača, bolji zakonodavni uspjesi i rašireni bijes zbog odluke Vrhovnog suda o poništenju ustavnog prava na pobačaj, daju njegovim suradnicima razloge za optimizam.

Pa dok se republikanci gube u Trumpovim dramama, demokrati će se fokusirati na pitanja koja se tiču svakodnevnog života ljudi, rekao je jedan od Bidenovih suradnika. „Riječ je o susretanju s ljudima ondje gdje žive i sa stvarima koje su im u životu najvažnije”, rekao je suradnik koji je želio ostati anoniman. „Puno toga će biti u vijestima, ali mi ćemo govoriti ljudima o stvarima koje se tiču njihovih života”.

