Harry Styles, Ed Sheeran i drugi prikupljaju novac za WHO u Ukrajini

Izvor: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Britanske glazbene zvijezde Harry Styles i Ed Sheeran, američka košarkaška legenda Shaquille O'Neal i druge slavne osobe donirat će osobne predmete u kampanji prikupljanja novca za zdravstvene usluge WHO-a u Ukrajini.

Sedam mjeseci od ruskog rata u Ukrajini, Zaklada WHO, neovisna organizacija koja prikuplja sredstva za podršku radu UN-ove zdravstvene agencije na rješavanju globalnih zdravstvenih kriza, pokrenula je e-trgovinu “Human Kind” gdje obožavatelji mogu pokušati osvojiti predmete koje su donirale njihove omiljene slavne osobe.

Prikupljena sredstva potrošit će se na aktivnosti WHO-a u ratom razorenoj Ukrajini i susjednim zemljama, objavila je zaklada. Cilj im je prikupiti 53,7 milijuna dolara.

Harry Styles donirao je potpisani vinil, dok su Shaquille O’Neal, ukrajinski nogometaš Vitalij Mikolenko i druge sportske legende donirale potpisane dresove.

Vladimir Kličko, bivši boksački prvak u teškoj kategoriji i brat kijevskog gradonačelnika, donirao je boksačku rukavicu.

Zvjezdana postava uključuje britansku pjevačicu Ellie Goulding i američkog umjetnika Sheparda Faireya.

Britanska pop legenda Annie Lennox, koja je donirala par kultnih sunčanih naočala, rekla je da su prizori iz Ukrajine, uključujući žene koje rađaju u podrumima, “duboko šokantni”.

“Potičem sve da učine što mogu kako bi podržali ukrajinski narod u ovoj krizi”, rekla je Lennox, priopćila je zaklada.

Tombole za predmete koštaju pet do 10 funti (5,40 do 10,90 dolara) i mogu se kupiti na web stranici humankind.who.foundation od 24. rujna do 24. listopada, a dobitnici će biti izvučeni 31. listopada, priopćila je zaklada.

“Sedam mjeseci ovog tragičnog rata, ljudima je sve više potrebna hitna medicinska pomoć diljem zemlje”, priopćio je šef zaklade Anil Soni.

“Moramo se pozabaviti trenutačnim i dugoročnim zdravstvenim potrebama pogođenih”, dodao je.

Od invazije Moskve na Ukrajinu 24. veljače, WHO je potvrdio 550 napada na zdravstvene usluge u toj zemlji.

Poginulo je više od 5.900 civila, ozlijeđeno je više od 8.600, a 12 milijuna ukrajinskih izbjeglica pobjeglo je u Europu, objavio je WHO.

Oko 17,7 milijuna ljudi, više od trećine stanovništva Ukrajine, treba humanitarnu pomoć.

WHO je rekao da je do sada pomogao u isporuci 1300 metričkih tona medicinskih potrepština Ukrajini, uključujući pribor za transfuziju krvi, osnovne lijekove, vozila hitne pomoći, kisik i kiruršku opremu.