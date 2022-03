Harkiv – grad duhova: “Ljudi ne izlaze iz podzemne, mračno je i pusto”

Podijeli:







Maria Avdjeeva iz Harkiva razgovarala je s Ivom Puljić Šego u N1 Studiju uživo o situaciji u ovom gradu. Grad je, kaže, izložen neprestanom granatiranju od strane ruskih snaga, ulice su puste jer je većina ljudi otišla iz grada, a dio onih koji su ostali skriva se u podzemnoj željeznici i čeka pobjedu Ukrajine u ratu.

Ona kaže kako su, nakon 35 dana invazije, ruske trupe zaustavljene, ne kreću se naprijed jer se ukrajinske snage učinkovito odupiru.

“Rusi kontroliraju neka manja sela i gradiće, ali nisu uspjeli opkoliti grad niti ući u njega. Bilo je pokušaja da to učine, ali naše su ih snage odbile. Ruska vojska je sada zaustavljena i to znači da oni teroriziraju civile. Konstantno granatiraju Harkiv, u nekim područjima uopće nema ljudi jer je sve uništeno”, opisuje ona.

“Mnogi se skrivaju u postajama podzemne željeznice. Opskrba hranom je dobra, nekoliko je trgovina otvoreno. Za starije je posebno teško doći do hrane, kupiti hranu. Ne rade dizala u zgradama i poznajem starije ljude koji ne izlaze zbog toga, ne mogu se kretati stubištem. Njima volonteri donose hranu”, kaže.

Sklonište u podzemnoj željeznici

Govoreći o ljudima koji zaštitu traže u stanicama podzemne željeznice, Avdjeeva kaže kako je nekoliko puta i sama bila u podzemnoj. “Posljednji put je održan jedan koncert za ljude koji tamo žive. Mnogi od njih su izgubili domove i ne mogu se vratiti kući zbog konstantnog granatiranja”, govori.

Prisjeća se i razgovora s 12-godišnjom djevojčicom koja je bila u stanu kad su ruske rakete pogodile zgradu u kojoj je živjela. “Ona se toliko boji da se ne usudi izaći van. Mnogi ostaju u podzemnoj jer se boje izaći. Oni spavaju u vagonima, donijeli su deke, postoje mjesta u podzemnoj gdje se nalaze medicinske potrepštne, hrana… Postoji i mjesto gdje se djeca mogu igrati. To stvarno slama srce, kad vidite tu djecu. Tamo nema zraka, mračno je, kao da ste cijelo vrijeme u podrumu, više od mjesec dana.”

“Ljudi govore samo o tome kada će Ukrajina pobijediti u ovom ratu i kada će moći izaći. Grad je pod stalnim granatiranjem, imamo i aplikaciju koja nas obavještava kada bi moglo doći do zračnog napada”, kaže.

Grad duhova

“Većina zgrada u zapadnom dijelu grada još uvijek ima stakla, ali malo je ljudi. Mnogi su otišli, još jedna trećina ljudi je u gradu. Ovdje je živjelo pet milijuna stanovnika”, govori i dodaje: “Ljudi su ostavili automobile jer nije bilo goriva. Otišli su iz grada vlakovima. Ovo je poput grada duhova, nema ljudi vani.”

“Nalazim se ispred nekadašnjeg nogometnog igrališta koje je bilo prepuno dječaka koji su u svako doba dana igrali nogomet. Sada nema nikoga. Ne osjećam se sigurno, ali sada ne čujem granatiranje i iskoristila sam to da izađem, nabavim hranu… Preuzela sam razuman rizik.”

Osvrnula se i na intervju koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao za ruske medije. Slaže se s njim da je potrebno primirje, ali ono u kojemu će biti zajemčena sigurnost Ukrajine.

“Ja sam pravnica koja se bavi međunarodnim pravom. Svaki rat završi mirovnim sporazumom, pitanje je što će biti u njemu. Ukrajina je sad u dobrom položaju jer Rusi nisu ostvarili svoje ciljeve. To ne znači da će Rusija prestati sa svojim ratnim naporima. Bojim se da će iskoristiti ovo da se pregrupira i napadne i druge gradove na istoku Ukrajine. Mi ne možemo vjerovati ničem što Rusi govore. Sporazum bi mogao biti moguć uz snažna jamstva drugih zemalja. Znamo da riječ ruskog predsjednika nema nikakvu vrijednost. Svima je govorio da neće izvršiti invaziju na Ukrajinu, da povlači vojnike s ukrajinske granice, a sad smo u situaciji da su ruski vojnici na ukrajinskom teritoriju. Mora se postići sporazum, to je jedino rješenje, ali moramo imati jasna pravila koja će jamčiti sigurnost Ukrajine. Isto tako, Zelenski je rekao da, ako je riječ o neutralnosti, o tome treba odlučiti ukrajinski narod na referendumu. Mislim da će ured predsjednika tražiti rješenje kako da to izvede u slučaju da dođe to ovog sporazuma”, zaključuje.

