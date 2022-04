Guterres nakon sastanka: Jasno je da postoje dva stava o događanjima u Ukrajini

Podijeli:







Izvor: Maxim SHIPENKOV / POOL / AFP

U Moskvi su se sastali glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov.

Nakon toga su se obratili medijima.

“Poruke predsjednika Putina u pogledu razloga za operaciju koja se provodi zajedno sa snaga u Donjecku i Luhansku, a cilj operacije je zaštititi civile i tu smo zainteresirani za suradnju s kolegama iz UN-a i međunarodnog Crvenog križa kako bismo olakšali patnju civilne populacije. Nakon sastanka glavnog tajnika UN-a i našeg ministra obrane prije dva mjeseca oformili smo radnu skupinu u Moskvi u Ministastvu obrane te su oni s predstavnicima UN-a usuglasili konkretne zadatke kako bi došlo do isporuke humanitarne pomoći.

Radili smo i na osnaživanju naše suradnje i moći ćemo se usuglasiti o koracima u pogledu današnjih okolnosti. Razgovarali smo o budućnosti UN-a i o pokušajima naših zapadnih kolega da se diskusije prošire izvan UN-ovog tradicionalnog okvira. To uključuje inicijative Francuske, Njemačke, multrilateralni savez, to je nešto što je konkurentno UN-u. To je zvono za uzbunu za UN. Pokušaj da se izbrišu temeljna pravila i principi povelje UN-a na kojima se temelji ova organizacija, na temelju jednakosti među nacijama”, rekao je Lavrov.

Zahvalio se glavnom tajniku UN-a na inicijativi da se sastane s njima.

“UN je opetovano pozivao na prekid vatre”

U nastavku je govorio Guterres:

“Kao glavni tajnik UN-a došao sam u Moskvu kao netko tko je glasnik mira. Moj je cilj povezan isključivo sa spašavanjem života. Održao sam iskren razgovor s Lavrovim i jasno je da postoje dva različita stava o onome što se događa u Ukrajini. Prema Ruskoj Federaciji, odvija se posebna vojan operacija s ciljevima koji su objavljeni. Prema UN-u ruska invazija Ukrajine je kršenje teritorijalne suverenosti i krši Povelju UN-a. UN je opetovano pozivao na prekid vatre kako bi se zaštitili civili i pokrenuo dijalog. Diljem Donabasa danas traje borba uz uništavanje i ubojstva civila.

Zabrinut sam zbog mogućeg kršenja humanitarnog prava i ratnih zločina i to iziskuje neovisnu istragu kako bi se krivci pozvali na odgovornost. Trebamo humanitarne koridore koji su sigurni i učinkoviti i koje sve strane poštuju kako bi došlo do evakuacije civila. Zato sam danas osnovao jednu kontaktnu skupinu koja će tražiti priliku za otvaranje sigurnih koridora uz prekid ratnih djelovanja. U isto vrijeme prepoznajemo da smo suočeni s krizom u Mariupolju. Tisuće civila treba humanitarnu pomoć i evakuaciju. UN je spreman u potpunosti mobilizirati svoje ljudske i logističke resurse kako bi spasio živote u Mariupolju”, rekao je.

Guterres je rekao i kako se ne radi više samo o Ukrajini nego se posljedice vide diljem svijeta, recimo, sve više cijene hrane i energenata.

“To dolazi uz kontinuiranu pandemiju covida-19. Najviše pate zemlje u razvoju. Što prije uvedemo mir to će biti bolje za Ukrajinu, Rusiju i ostatak svijeta. Vrlo je važno da vrijednosti multilateralizma ostanu žive. Pridržavanje povelje UN-a i međunarodnog prava znači prepoznavanje jednakosti među državama. Jedini rat koji trebamo voditi jer onaj protiv onih koji planet dovode u opasnost”, veli.

Pitanja novinara

Prvoje bilo za Guterresa, hoće li UN oformiti istražni tim koji će istražiti činjenice na terenu?

“UN nema ovlasti provoditi istrage tog tipa. Imamo Međunarodni kazneni sud, imamo različite mehanizme koji postoje u okviru sustava zaštite ljudskih prava, nije moja namjera niti imam nadležnost poticati na istragu, ali mislim da je važno da se provede neovisna istraga”, rekao je.

Lavrova su pitali postoji li zemlja ili organizacija koja bi mogla biti posrednik?

“Sada smo u fazi međunarodnih odnosa kada je došao trenutak istine, ili ćemo se pomiriti s činjenicom da neke nacije donose sve odluke o tome kako ljudski rod živi ili će to biti doneseno od strane UN-a. Oni koji krše povelju UN-a trebaju biti pozvani na odgovornost. Nadam se da će UN uz povelju UN-a, što je najvažniji dokument svih vremena, odigrati ulogu katalizatora u tom jednom iskrenom dijalogu bez prijetnji i bez pokušaja da se nametnu rješenja uključujući financijsku, ekonomsku i drugu vrstu sile koje naši zapadni kolege imaju”, rekao je.

Dodaje i kako je Rusija za pregovore te da su prije 10 dana poslali prijedloge koje su ukrajinski pregovarači izignorirali do te mjere da ih nisu ni spomenuli Zelenskom.

Guterres se na to nadovezao: “Razumijem da Ruska Federacija ima mnogo pritužbi, ali UN-ova povelja predviđa velik broj mehanizama putem kojih se mogu riješiti pritužbe i to prvenstveno putem Međunarodnog suda ako drugi načini ne uspiju. Jedna je stvar očita i nijedan argument to ne može promijeniti, nema ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije, ali imamo ruske snage na ukrajinskom teritoriju”.

“UN bi se bez veta urušio”

U nastavku su govorili o vetu i reformi Vijeća sigurnosti.

“Što se tiče rezolucije koja je predložena Glavnoj skupštini, jasno je rečeno da to nikako neće utjecati na pregovore koji se već godinama vode o reformi. Pravo na veto neće nestati. To jedan od stupova organizacija UN-a i bez toga će se urušiti. Amerikanci javno govore da žele vječno uvesti jednostrani pristup no puno smo puta rekli da se Vijeće sigurnosti UN-a mora riješiti dominacije jedne skupine zemalja. Želimo i predsatvnice Azije, Latinske Amerike i Afrike”.

Na mehanizam veta se osvrnuo i Guterres:

“Ako mogu interpertirati one koji su stvorili povelju, mislim da je razlog veta sprječavanje konfrontacije među stalnim članicama što bi moglo dovesti do još jednog svjetkog rata. Istina je kako je vrijeme prolazilo, možda je veto korišten previše puta bez vitalnog interesa zemlje koja ga je koristila. Ja sam zagovaratelj jedne umjerene uporabe veta, mislim da se nikada neće moći postići to da se u Glavnoj skupštini promjeni pravo na veto. Mislim da je važno i da se proširi Vijeće sigurnosti”.

Lavrov je na kraju rekao kako oružje Ukrajini ne šalje samo SAD nego i Europa te je ponovio da će strane snage, ako se nađu u Ukrajini, odmah postati legitimna meta “specijane vojne operacije”.

