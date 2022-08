Umirovljeni američki general Mark Hertling rekao je da je Rusija trenutno u obrambenoj fazi te da ukrajinska vojska "može birati gdje će napasti".

“Rani ruski ciljevi bili su daleko veći od njihovih mogućnosti. Smanjivanje ciljeva im nije pomoglo. Rusi se sada brane na više mjesta od sve veće ukrajinske prijetnje i proširenog gerilskog ratovanja”, kazao je Hertling.

“Gerilsko ratovanje je oblik neregularnog ratovanja u kojem male grupe boraca – paravojnog osoblja, naoružanih civila ili neregularnih jedinica – koriste zasjede, sabotaže, napade, bijeg, smaknuća u borbi protiv veće i manje pokretne tradicionalne vojske”, pojasnio je.

“Ukrajina je pokrenula ofanzivu i može birati gdje će napasti, a Rusija se brani”, dodao je.

Umirovljeni general dodao je da su se ruske trupe na terenu pokazale kao “loše vođene, loše obučene i s niskim moralom” te da nisu bile u stanju izvršiti operacije kombiniranog naoružanja (CAO) u Ukrajini, prenosi Newsweek. CAO je kombinacija pješaštva, tenkova, ofenzivnih i obrambenih vatrenih snaga, zrakoplovstva i obavještajnih snaga.

Early RU goals were beyond their capability. Reducing the goals didn't help. Now, RU's defending in more places against a growing conventional UA threat & an expanded guerilla war. UKR has transitioned to the offense & can pick where they attack; RU is now on the defense.16/