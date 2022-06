Novi val korone: Pozvali građane da ponovno nose maske u javnom prijevozu

Podijeli:







Izvor: Unsplash (ilustracija)

Francuzi bi ponovno trebali početi nositi maske na napučenim mjestima, pogotovo u javnome prijevozu, budući da se Francuska bori s novim valom oboljelih od covida, kazala je ministrica zdravstva Brigitte Boruguignon u ponedjeljak.

“Ne kažem da bi trebalo biti obvezno, no molim stanovnike Francuske da stave masku u javnome prijevozu”, kazala je za RTL te dodala da je to “građanska dužnost”. “Nije da samo preporučam, nego to od vas tražim”, rekla je i dodala da bi maske ponovno trebalo nositi i u drugim zatvorenim prostorima, kao što su radna mjesta i trgovine.

Francuska je zabilježila novih 17 601 slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata, što je najveći broj zabilježen u ponedjeljak još od 18. travnja.

Prije pet dana, čelnik kampanje za cijepljenje Alain Fischer potvrdio je da zemljom hara novi val covida, potaknut pojavom novih varijanti virusa, kao i drugdje u Europi, te dodao da je osobno za ponovno uvođenje obveznog nošenja maski u javnome prijevozu.

Novi slučajevi zaraze u Francuskoj polako, ali sigurno rastu od kraja svibnja, te se na sedmodnevni prosjek dnevnih slučajeva povećao više od četverostruko, sa 17 705 slučajeva 27. svibnja na 71 018 u ponedjeljak.

Ukupni je broj ipak pet puta manji od rekordnog s početka godine, koji je iznosio 366 179.

Broj hospitaliziranih zbog bolesti najmanji je u pola godine te je 18. lipnja iznosio 13 876, no otad je narastao za 1223 te iznosi 15 099, što je najviše u posljednjih četiri tjedna.

Tradicionalno postoji dvotjedna odgoda između porasta broja slučajeva i hospitalizacija, kao i između hospitalizacija i smrti. Broj smrtnih slučajeva od covida u Francuskoj povećan je za 48 unutar 24 sata u utorak, te ukupno iznosti 149 406.

