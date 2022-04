Ukrajinski grad Borodjanka potpuno je uništen u borbama između ruskih i ukrajinskih snaga, pokazuju nove snimke. CNN je geolocirao i potvrdio autentičnost snimki objavljenih u utorak.

Još 1. ožujka u ruskom zračnom napadu uništena su dva stambena kompleksa u Borodjanki, gradu koji se nalazi oko 50 kilometara sjeverozapadno od Kijeva.

Otad su se u gradu vodile žestoke borbe, a Rusi su ga silovito napadali iz zraka. Snimka nastala dronom 4. ožujka prikazuje još jedan kompleks stambenih zgrada koji je pretvoren u ruševinu. Čečenski lider Ramzan Kadirov je tada na svom Telegram kanalu objavio snimku svojih boraca kako hodaju kroz ulice grada.

CNN je ranije objavio da su ruske snage 5. ožujka privremeno zauzele psihijatrijsku bolnicu u kojoj je bilo gotovo 700 pacijenata. Tada je regionalni guverner Oleksij Kuleba govorio kako u Borodjanki nema vode ni struje.

Footage from Borodyanka, a liberated town in Kyiv Oblast, shows one destroyed building after another.



Prosecutor General earlier said that Borodyanka has the most victims among the liberated cities in Kyiv Oblast but hasn't revealed the numbers.



Source: Governor Oleksiy Kuleba pic.twitter.com/fEXJ93FM8r