Izvor: Andranik Ghazaryan / Sputnik / Profimedia

U Erevanu, najvećem i glavnom gradu Armenije, odjeknula je eksplozija u šoping centru. Navodno ima mrtvih, a društvenim mrežama se šire videosnimke nakon eksplozije.

Eksplozija se dogodila u trgovačkom centru Surmalu u Erevanu, javilo je armensko Ministarstvo za izvanredne situacije.

An #explosion occurred in the "#Surmalu" shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of #Emergency Situations reports.

Many people were transferred to different hospitals. The number of victims may increase. #Armenia pic.twitter.com/BmpHkwcOQ9 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 14, 2022

Prema prvim informacijama ima žrtava, no vijesti o ozlijeđenima se još čekaju.

New video from the scene of the #explosion at Surmalu shopping center in #Yerevan. #Armenia pic.twitter.com/F9C2LZyvxC — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 14, 2022

Kako prenose armenski mediji, glasnogovornici ministarstva za izvanredne situacije javili su da je na mjesto događaja upućeno šest ekipa vatrogasaca i spasilačkih službi.

A massive explosion at the open-air trading center/stock #Surmalu in downtown of #Yerevan / The official sources report at least 1 dead & 20+ injured, currently the #Armenia|n Ministry of Emergency Situations fights the fire…Extending condolences to the families of all injured🙏🏻 pic.twitter.com/xKKwcFZPYR — Armenak Minasyants 🇦🇲 (@ArmMinasyants) August 14, 2022

Prema prvim podacima došlo je do eksplozije skladišta pirotehnike na tržnici što je izazvalo požar, piše Index.

