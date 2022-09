FOTO Ukrajinski simbol otpora sve češći u okupiranom Mariupolju

Ukrajinsko slovo "Ї", koje je postalo simbol otpora ruskoj okupaciji diljem Ukrajine, osvanulo je na više javnih spomenika i kipova u okupiranom Mariupolju, javlja Guardian pozivajući se na izvješća novinara iz tog južnog ukrajinskog grada, koji su Rusi prvo razorili, a potom okupirali.

Radi se o slovu koje nije prisutno u ruskom pismu i koje, kako navodi Euromaidan Press, “iritira okupatore”.

Fotografije je na svom kanalu na Telegramu objavio savjetnik gradonačelnika Mariupolja, koji se ne nalazi u tom gradu, prenosi Index.

Ї letter massively appears in occupied Mariupol as a new form of protest is taking momentum



People are painting Ukrainian letters Ї on the streets, irritating occupiers. Ї is not present in the Russian language and is one of the symbols of Ukraine

📷from advisor to the mayor pic.twitter.com/Lh8kaQwjOR