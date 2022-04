FOTO Ukrajina: Širi se oblak otrovnog dima. Ako krene prema vama, sklonite se

Rusija je pogodila spremnik dušične kiseline u gradu Rubižneu na istoku Ukrajine, uzrokujući oblak otrovnog dima koji je prekrio područje, tvrde ukrajinski dužnosnici.

Stanovnici su upozoreni da ostanu u zatvorenom prostoru ili da nose masku umočenu u otopinu natrija, rekao je načelnik Luganske regionalne vojne uprave.

WARNING



In Rubizhne, #Luhansk region, Russian troops hit a tank with nitric acid!



Nitric acid is very dangerous if inhaled, swallowed or if it is in contact with skin.



The consequences of this incident are similar to usage of chemical or biological weapons!

pic.twitter.com/o5kPccPg6u