Rat u Ukrajini nastavlja se širiti nesmanjenom žestinom, a svaki dan stižu potresne slike razaranja. Svjetski prvak u boksu Oleksandr Usik doživio je prilično nadrealne scene.

Njegova supruga Jekaterina Usik objavila je na svom Instagramu šokantnu fotografiju. Riječ je o njihovoj obiteljskoj kući, a Ukrajinka je pokazala kako izgleda nakon bombardiranja i naleta tenkova.

“Ruski svijet! Evo, došli su i do mene! Životinje! Sve su uništili” napisala je Jekaterina, a prenosi sport.24tv.ua. Prije nekoliko dana Usikovi su saznali da im je ruska vojska zauzela kuću u okolici Kijeva.

Jekaterina je navodno primila SMS u kojem je pisalo da im je tenk u dvorištu.

Usik se inače dobrovoljno pridružio vojsci i otišao u rat, ali se onda i vratio kako bi se mogao pripremiti za meč za titulu protiv Anthonyja Joshue. Meč bi se trebao održati krajem srpnja, a kao mjesto održavanja borbe razmatra se i Saudijska Arabija. Usik se iz Londona vratio u Ukrajinu čim je započela invazija, no uvjerili su ga da će više pridonijeti zemlji ako napusti rat i krene u pripreme za boks meč godine. Uz posebnu dozvolu vlasti napustio je Ukrajinu.

Жена боксера Александра Усика Екатерина опубликовала фото их дома в Ворзеле, который освободили от российских оккупантов.



The wife of boxer Alexander Usyk Ekaterina published a photo of their house in Vorzel, which was liberated from the Russian invaders. pic.twitter.com/VnoiAELvkT