Katolički svećenik potaknuo je polemiku u Italiji jer je u nedjelju u Crotoneu, u Kalabriji, na jugu, služio misu u kupaćim gaćicama, a kao oltar mu je poslužio madrac na napuhavanje.

U priopćenju objavljenom na njegovoj mrežnoj stranici, nadbiskup Crotonea je kritizirao svećenikovu odluku rekavši da “euharistijsko slavlje ima svoj osobit govor koji čine pokreti i simboli koje treba poštovati i vrednovati”.

Zbog velike vrućine i nedostatka hlada Mattia Bernasconi, milanski svećenik, odlučio je služiti misu u moru na završetku ljetnog kampa u kojemu su boravili milanski volonteri iz udruge Libera koja upravlja zemljištem oduzetim mafiji.

Don Mattia Bernasconi, vicar of the pastoral care for young people of the parish of San Luigi Gonzaga in Milan, celebrated mass in the beach using an air mattress as an altar.



