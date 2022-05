FOTO | Što je Angelina Jolie radila u Lavovu?

Holivudska zvijezda i izaslanica Visokog povjerenstva UN-a za izbjeglice Angelina Jolie boravila je jučer u iznenadnom posjetu Lavovu, na zapadu Ukrajine, gdje je razgovarala s raseljenim osobama.

“Za sve nas je posjet bio iznenađenje”, napisao je na Telegramu guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki, koji je objavio fotografije i snimke na kojima se glumica igra s djecom i pozira s volonterima.

Angelina Jolie meets children, volunteers in Lviv Oblast on April 30. Jolie visited injured children evacuated from Donetsk Oblast and orphans. She also met volunteers who provide medical and psychological help to Ukrainian evacuees. Source: Lviv Oblast Governor Maksym Kozytsky pic.twitter.com/RAp9OIZSIY

Glumica je u bolnici posjetila djecu ozlijeđenu u bombaškom napadu 8. travnja ispred stanice Kramatorsk na istoku zemlje.

Jolie je razgovarala s Ukrajincima koji su morali pobjeći iz zone borbenih djelovanja i s volonterima koji, na željezničkom kolodvoru u Lavovu, pružaju psihološku pomoć osobama koje su morale napustiti svoje domove.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8