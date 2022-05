NASA-in satelit snimio je trenutak erupcije masivnog podvodnog vulkana Kavachi u dubinama Tihog oceana.

Erupciju je NASA snimila koristeći Operational Land Imager, moćni teleskop koji se nalazi na satelitu Landsat 8 u orbiti. Radi se o teleskopu koji je sposoban snimiti detaljne fotografije kopna i mora iz svemira.

Slika prikazuje veliki oblak vode bez boje koja se emitira iz potopljenog vulkana. Prema svemirskoj agenciji, bio je prisutan nekoliko dana između travnja i svibnja 2022.

Vulkan Kavachi dobro su istražili znanstvenici koji su tamo 2015. godine otkrili ribe i morske pse koji nastanjuju područje oko vulkana, gdje je vrela kisela voda, sa značajnim razinama sumpora. Voda sadrži fragmente vulkanskih stijena i vjeruje se da su morski psi vjerojatno mutirali kako bi se prilagodili ekstremnim uvjetima.

