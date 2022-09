FOTO Pogledajte kako uragan Ian izgleda iz svemira

Kuba je u potpunosti bez struje nakon što je uragan Ian pogodio zapadni kraj otoka, objavila je tamnošnja vlada.

Dvije su osobe poginule, a zgrade su oštećene diljem zemlje, javlja BBC. Uragan treće kategorije, s brzinom vjetra do 195 km/h kreće se prema Floridi.

Uragan Ian snimljen je s Međunarodne svemirske postaje (ISS).

#HurricaneIan was pictured from the space station on Sept. 26, 2022, as the storm was just south of Cuba gaining strength and heading toward Florida. pic.twitter.com/LBDLTP7J6N