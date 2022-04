FOTO Pet dana hodao s psom samo da pobjegne iz Mariupolja

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je dramatičnu sliku i kratku priču o čovjeku koji je pet dana zajedno sa svojim psom, ne bi li pobjegao iz pakla Mariupolja.

“Stanovnik Matiupolja hodao je sa svojim psom pet dana dok nije stigao do Zaporižija, izbjegavajući pritom neprijateljsku vatru i mine”, napisali su iz Ministarstva vanjskih poslova na Twitteru.

BBC javlja da izbjeglice iz jugoistočnih gradova svaki dan pristižu u Zaporižje, puni automobili žena, djece, starijih, kućnih ljubimaca i stvari koje su uspjeli ponijeti sa sobom.

A resident of #Mariupol with his dog have been walking for five days to #Zaporizhzhia, under fire, bypassing mines.