Ministarstvo obrane Velike Britanije objavilo je novu ratnu kartu Ukrajine. U odnosu na utorak nema velikih promjena.

U obavještajnom izvješću fokus im je na zračnom prostoru. Britanci tvrde da Rusi nikad nisu uspjeli zavladati zračnim prostorom.

“Ukrajina zadržava kontrolu nad većinom svog zračnog prostora. Rusija nije uspjela učinkovito uništiti ukrajinsko ratno zrakoplovstvo ili potisnuti ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajina i dalje drži ruske zračne snage u opasnosti”, navode te dodaju:

“Ruska zračna aktivnost prvenstveno je usmjerena na južnu i istočnu Ukrajinu, tako pružaju potporu ruskim kopnenim snagama. Rusija ima vrlo ograničen zračni pristup sjeveru i zapadu Ukrajine, ograničavajući ofenzivne akcije na duboke udare”.

Također navode da Rusija nastavlja s gađanjem vojne i logističke ukrajinske infrastrukture diljem zemlje.

“Većina ruskih zračnih napada u Mariupolju vjerojatno se izvodi nenavođenim bombama koje padaju u slobodnom padu. Ovo oružje smanjuje sposobnost Rusije da učinkovito gađa prilikom izvođenja napada te povećava rizik od civilnih žrtava”, objavili su Britanci.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/1IqNfdo4VA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OIkiNK4ZMI