Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu kartu napada na Ukrajinu.

Karta napada se od ponedjeljka nije puno promijenila.

VEZANA VIJEST “Situacija u Mariupolju kao u Vukovaru, pitanje je što bi dobili da se predaju”

Kako javljaju britanske službe, najveće se borbe i dalje odvijaju u okolici Kijeva, Černihiva i Žitomira na sjeveru, kao i u Donbasu gdje su najviše na meti područja oko Harkiva, Izjuma, Luhanska, Kramatorska, Donecka, Mariupolja i Berdjanska, Melitopolja i Hersona.

Borbe su počele i oko Lavova, Ivano-Frankivska i Lucka na zapadu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasno jučer objavio je da su “ruske snage počele bitku za Donbas”.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7aqjRglN6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vQiQKDzP83