FOTO | Obitelj objavila fotografiju nadgrobnog spomenika kraljice Elizabete II.

Kraljevska obitelj objavila je fotografiju nadgrobne ploče kraljice Elizabete II., koja je, nakon više od 70 godina provedenih na britanskom tronu, preminula 8. rujna 2022. godine.

Na fotografiji koju su objavili na Twitteru vidi se kako je Elizabetino ime urezano u kamen iznad imena njenog muža, princa Phillipa koji je preminuo prošle godine.

“Nakon sprovoda njezinog veličanstva kraljice Elizabete, u memorijalnoj kapeli kralja George VI. postavljen je nadgrobni spomenik. Memorijalna kapela kralja Georgea VI. nalazi se unutar zidova kapele sv. Jurja u Windsoru”, napisali su.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



