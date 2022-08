Najmanje 35 ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno u požaru unutar crkve u egipatskom gradu Gizi u nedjelju, rekla su Reutersu dva sigurnosna izvora.

Požar vjerojatno na električnim instalacijama izbio je kad se 5000 vjernika okupilo na misi u crkvi Abu Sifin u četvrti Imbaba, uzrokujući stampedo, rekli su izvori.

Ozlijeđeni su hospitalizirani, priopćilo je egipatsko ministarstvo zdravstva.

Požar, prema vlastima, još uvijek nije ugašen u crkvi nazvanoj po svetom Merkuriju iz Cezareje, kojeg štuju Kopti, najveća kršćanska zajednica na Bliskom istoku s 10 do 15 od 103 milijuna Egipćana.

“Mobilizirao sam sve državne službe kako bih osigurao poduzimanje svih mjera”, objavio je predsjednik Abdel Fatah al-Sisi na Facebooku.

U ožujku 2021. najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru u tvornici tekstila u istočnom predgrađu Kaira.

