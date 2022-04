FOTO Na ostacima rakete ispaljene na civile na kolodvoru zastrašujuća poruka

Više od 30 ljudi je poginulo, a više od 100 je ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku postaju u istočnoj Ukrajini u petak dok su se civili pokušavali evakuirati u sigurnije dijelove zemlje, priopćila je državna željeznička tvrtka.

Među fotografijama koje pristižu iz Kramatorska, nakon granatiranja željezničke stanice gdje se nalazio velik broj ljudi, našla se jedna ruske rakete s neobičnim natpisom.

Kako javlja reporter Wall Street Journala, na jednoj od raketa ispaljenih na civile na kolodvoru piše: “Za djecu.”

Kako piše BBC, fraza “za detei” na ruskom jeziku sugerira da je projektil ispaljen “kao podrška djeci” ili “u znak osvete za napad na djecu”, a ne da je ciljano prema djeci.

Just noticed that it says “за детей” — “for children” — on the missile’s booster in Kramatorsk. https://t.co/IkDR4La28f pic.twitter.com/bVMHZbQvvP