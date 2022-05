Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

“Ukrajinsko uništavanje značajnih elemenata ruske motorizirane brigade koja je 11. svibnja pokušala prijeći pontonski most preko rijeke Siverski Donjec šokiralo je istaknute ruske vojne blogere i analitičare. Počeli su komentirati nesposobnost ruske vojske sa stotinama tisuća sljedbenika.

Pokušaj prijelaza rijeke pokazao je zapanjujući nedostatak taktičkog smisla jer satelitske slike pokazuju uništena ruska vozila skupljena na oba kraja razrušenog mosta”, piše Institut za rat.

The #Ukrainian destruction of significant elements of a #Russian motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers.



