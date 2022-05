Institut za rat objavio je najnoviju analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

“Ruske snage nisu napravile nikakav značajniji napredak nigdje u Ukrajini 11. svibnja, a ukrajinske snage zauzele su područja sjeveroistočno od Harkiva. Ukrajinska protuofenziva sjeverno od grada Harkiva prisilila je ruske trupe na obranu.

Ruski napori duž južne osovine te u Donjeckoj i Luganskoj oblasti su u zastoju, a ruske snage nisu postigle nikakav značajniji napredak”, stoji u analizi.

NEW: #Russian forces did not make any significant advances anywhere in #Ukraine on May 11, and Ukrainian forces took further ground northeast of #Kharkiv.



