Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

U nastavku prenosimo dijelove:

Ukrajinska protuofenziva u Hersonskoj oblasti privukla je pozornost ruskih snaga na tom području. Ukrajinske snage izvele su niz organiziranih protunapada usmjerenih na naselja na istočnoj rijeci Ihulets koja je vrlo blizu ključnih autocesta.

Rusi su odgovorili tako što su uništili mostove koje su Ukrajinci koristili u jednom od tih protunapada i druge mostove preko rijeke. Ukrajinske snage su vjerojatno još uvijek dovoljno blizu autoceste da poremete njezino korištenje kao glavnog opskrbnog puta, potencijalno potkopavajući sposobnost Rusa da izdrže protuofenzive sa sjevera.

The Ukrainian counteroffensive in #Kherson Oblast has gotten the attention of Russian forces in the area. The Russians are now scrambling to secure the vital ground line of communication (GLOC) the Ukrainians have threatened.



